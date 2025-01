Mulher arranca dedo de idoso com golpes de enxada em Campo Grande

Mulher de 39 anos foi presa em flagrante, na tarde de terça-feira (14), após agredir um idoso de 63 anos com golpes de enxada na Vila Anahy, em Campo Grande. A agressão deixou a vítima com um corte profundo no terceiro dedo da mão direita, resultando em mutilação, além de escoriações nos braços.

Segundo a ocorrência, a vítima relatou que foi atacada pela mulher durante uma discussão na rua. Testemunhas afirmaram que os dois, conhecidos na região, frequentemente se desentendiam. Após a agressão, o idoso foi socorrido por moradores e levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon, onde recebeu atendimento médico.

A polícia foi acionada e, com a ajuda de uma testemunha, localizou a suspeita transitando nas proximidades. Ao ser abordada, ela admitiu o crime dizendo ter usado a enxada para se defender após se sentir ameaçada. O instrumento do ataque foi localizado na casa de um morador próximo, indicado pela autora, que tinha emprestado a enxada para um serviço. A mulher foi encaminhada à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol. A vítima permanece sob cuidados médicos.



