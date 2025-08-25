terça-feira, 26/08/2025

MS institui cordão roxo com borboletas para identificar pessoas com fibromialgia

Norma publicada nesta sexta (22) reconhece o cordão como instrumento auxiliar de identificação, visando atendimento prioritário e respeito às limitações dos pacientes

Milton
Publicado por Milton
Foto: Wagner Guimarães/ALEMS.

Pessoas com fibromialgia em Mato Grosso do Sul agora têm um símbolo de identificação reconhecido por lei: o cordão de fita com laços roxos ou desenhos de borboletas. A medida foi instituída pela Lei 6.463/2025, de autoria do deputado estadual Neno Razuk (PL), publicada nesta sexta-feira (22) no Diário Oficial.

O uso do cordão é facultativo e visa facilitar o reconhecimento da condição, principalmente em locais que oferecem atendimento prioritário. No entanto, a apresentação de laudo ou outro documento que comprove o diagnóstico poderá ser exigida, se necessário.

A fibromialgia é uma doença crônica, invisível e de difícil diagnóstico, marcada por dores generalizadas, fadiga e limitações físicas. Segundo Razuk, a medida busca promover dignidade e respeito às pessoas que convivem com a síndrome, que muitas vezes enfrentam desconfiança ou falta de compreensão.

Os estabelecimentos, públicos e privados, deverão incluir o símbolo em suas sinalizações e garantir assentos adequados para este público.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Gestão de Coronel David garante reforço no efetivo da Polícia Militar em municípios de MS

Milton - 0
A terça-feira foi tensa no CT Rei Pelé. Um grupo de torcedores organizados do Santos invadiu o centro de treinamento para protestar contra a...
Leia mais

Liga Terrão estreia com chuva de gols em todo o MS

Milton - 0
A primeira rodada da Liga Terrão do Mato Grosso do Sul começou com tudo e mostrou que o futebol raiz segue mais vivo do...
Leia mais

Senado discute impactos da exportação de gado vivo sem participação do agro

Milton - 0
Durante audiência pública realizada nesta terça-feira (19) na Comissão de Meio Ambiente do Senado, parlamentares e especialistas discutiram os impactos da exportação de gado...
Leia mais

Piloto de Moto embriagado atropela mãe e duas crianças em Camapuã

Milton - 0
Na tarde de quinta-feira (21), um piloto de moto embriagado atropelou uma mulher com duas crianças uma delas um bebê de colo em Camapuã....
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia