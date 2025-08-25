MS institui cordão roxo com borboletas para identificar pessoas com fibromialgia

Pessoas com fibromialgia em Mato Grosso do Sul agora têm um símbolo de identificação reconhecido por lei: o cordão de fita com laços roxos ou desenhos de borboletas. A medida foi instituída pela Lei 6.463/2025, de autoria do deputado estadual Neno Razuk (PL), publicada nesta sexta-feira (22) no Diário Oficial.

O uso do cordão é facultativo e visa facilitar o reconhecimento da condição, principalmente em locais que oferecem atendimento prioritário. No entanto, a apresentação de laudo ou outro documento que comprove o diagnóstico poderá ser exigida, se necessário.

A fibromialgia é uma doença crônica, invisível e de difícil diagnóstico, marcada por dores generalizadas, fadiga e limitações físicas. Segundo Razuk, a medida busca promover dignidade e respeito às pessoas que convivem com a síndrome, que muitas vezes enfrentam desconfiança ou falta de compreensão.

Os estabelecimentos, públicos e privados, deverão incluir o símbolo em suas sinalizações e garantir assentos adequados para este público.