MS busca investidores para modernizar Hospital Regional

O Governo de Mato Grosso do Sul apresentou, na quinta-feira (24), na B3 (Bolsa de Valores de São Paulo), o projeto de Parceria Público-Privada (PPP) do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS). A proposta prevê investimentos privados de R$ 952 milhões em obras e R$ 4,7 bilhões na operação de serviços de apoio ao longo de 30 anos.

O objetivo é ampliar a estrutura do HRMS, com a construção de um novo bloco, aumento de 60% no número de leitos e modernização do prédio atual. A ação faz parte do plano estadual de reestruturação da saúde pública.

O governador Eduardo Riedel afirmou que o edital deve ser lançado em dezembro e o contrato assinado em março de 2026. O projeto foi detalhado a investidores em sessão pública, visando dar transparência e atrair parcerias.

A secretária do EPE, Eliane Detoni, ressaltou que o plano foi amplamente discutido e recebeu 408 contribuições durante consulta pública. A modernização beneficiará diretamente a população, com atendimento gratuito e qualificado pelo SUS.