Motorista ajuda passageiro com perna machucada e é ameaçado por ser gay no Campo Nobre

Motorista de aplicativo denuncia ameaça e homofobia de um passageiro, na madrugada desta segunda-feira (23), no Jardim Campo Nobre, em Campo Grande. Ele disse que apenas ajudou o suspeito a entrar no carro devido ao problema físico na perna.

Segundo o registro policial, o condutor percebeu que o cliente mancava e tomou a iniciativa de colocá-lo no banco da frente, que permite esticar a perna melhor. Na conversa, o trabalhador revelou que também atua na área da saúde e ofereceu ajuda ao passageiro.

Ainda segundo o registro, o motorista questionou se poderia tocar a perna do suspeito, que teria concordado com a atitude. No entanto, o homem, ao ter o joelho tocado e vendo o trejeito afeminado do profissional, disparou ofensas homofóbicas e ameaçou matá-lo, o chamando de ”viadinho, filho da puta”.

A vítima detalhou que apenas tocou o joelho do homem sem segundas intenções. Outro detalhe é que o cliente já tinha o número do celular do trabalhador, que, antes de embarcar o passageiro, teve de pedir orientações sobre o caminho e só conseguiu chegar graças às coordenadas dadas por ele.

À polícia, o motorista revelou que teme pela vida e por isso a confecção do boletim de ocorrência. O caso foi descrito como ameaça e injúria qualificada pela LBGTFobia na Depac Cepol. O espaço está aberto para manifestação dos demais envolvidos.



