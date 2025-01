Motociclista sofre fratura exposta em acidente na Rua Joaquim Murtinho

Uma motociclista, de 36 anos, foi socorrida em estado grave após colidir contra um carro na manhã desta quarta-feira (8), na Rua Joaquim Murtinho, em Campo Grande. A vítima teve uma fratura exposta no joelho.

Conforme as informações, a motociclista conduzia uma Honda CG na Rua Joaquim Murtinho no sentido oeste-leste, momento em que atingiu a lateral direita de um Chevrolet Prisma que seguia no sentido oposto da via. O condutor, 22 anos, do veículo iria realizar uma conversão à esquerda para acessar a Rua Pedro Celestino.

Com o impacto da colisão, a motociclista sofreu uma lesão grave, que resultou em uma fratura exposta no joelho. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital da Santa Casa.



fonte; midiamax