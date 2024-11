Mostra de Turismo terá 5ª edição em Campo Grande no dia 19 de novembro

Para fortalecer o segmento do turismo na Capital sul-mato-grossense e estimular o diálogo sobre inovação e tendências de mercado no segmento, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com o Sebrae/MS, promove no dia 19 de novembro (terça-feira), a 5ª Mostra de Turismo de Campo Grande.

O evento, que acontece no auditório do Sebrae, tem como tema central o programa Destinos Turísticos Inteligentes, voltado para empresários, profissionais e universitários da área. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas de forma on-line, basta clicar aqui. A mostra é gratuita e disponibiliza certificado aos participantes.

“O turismo é um pilar fundamental para o crescimento econômico e a valorização da nossa cidade. A 5ª Mostra de Turismo de Campo Grande é uma oportunidade única para estreitar os laços entre empresários, profissionais e acadêmicos, promovendo a inovação e as tendências que moldam o futuro do setor. Nosso compromisso é tornar Campo Grande um destino cada vez mais atrativo, inteligente e sustentável, capaz de gerar emprego, renda e, acima de tudo, reconhecimento nacional e internacional”, explica Mara Bethânia Gurgel, titular da Sectur.

Neste ano, o evento traz uma ampla programação com palestras, painéis e apresentações culturais. A abertura oficial está prevista para às 8h, seguida pela entrega do troféu Edson Contar. Na sequência, é realizada a palestra

com o especialista em inovação digital, destaque no cenário brasileiro com mais de 20 anos de experiência na indústria de tecnologia, Juliano Kimura. Com uma apresentação focada para o segmento, o convidado irá abordar o tema “Inteligência artificial, Marketing, Inovação Digital e Redes Sociais no turismo”.

Ainda durante a manhã, o evento traz um painel que discute “O case de Curitiba e o futuro do turismo em Campo Grande”, com a participação da presidente do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba, Tatiana Turra, e do diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur/MS), Bruno Wendling. A mostra de turismo também promove a palestra “Orientações estratégicas e alinhamento com políticas públicas nacionais para inovação e transformação de destinos turísticos”, ministrada pela coordenadora de Inovação e Transformação de Destinos Turísticos (MTUR), Ângela Baltazar.

Já no período vespertino, o evento convida o público para participar de dois diálogos sobre o contexto do segmento na capital. O primeiro painel aborda o “Histórico sobre o turismo em Campo Grande” com a participação de dois representantes da Fundtur/MS: Geancarlo de Lima Merighi, diretor de Desenvolvimento do Turismo e Flávia Neri, assessora de Sustentabilidade de Ação Climática no Turismo; juntamente com Vyvyann Freire, presidente da IGR Campo Grande dos Ipês; e Wantuyr Tartari, superintendente de Turismo da Sectur.

Por fim, o próximo painel discute as oportunidades turísticas em Campo Grande, abordando o potencial do município em diferentes áreas como turismo rural, de natureza, gastronômico e cultural. Participam do debate: Carlos Caetano, proprietário do Sítio Harmonia; Edson Moroni Vicente Cardoso Marques, gerente de Desenvolvimento e Governança; Roberta Francis Pinto, gerente do Senac Turismo e Gastronomia; João Henrique dos Santos, superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan); Isabella Montello, gerente de Competitividade e Inovação do Sebrae/MS.

Para finalizar, a 5ª Mostra de Turismo de Campo Grande traz a apresentação dos trabalhos desenvolvidos na área pelos acadêmicos dos cursos de turismo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).

Criada em 2018, a Mostra de Turismo surgiu como um evento para apresentar as ações realizadas pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo junto ao trade e a sociedade civil. Com sucesso de público desde o primeiro ano de realização, a iniciativa chega a 5ª edição consolidada como um evento de destaque para o turismo no município que contribui para promover, divulgar e valorizar as atividades turísticas de Campo Grande e região.

Serviço:

5ª Mostra de Turismo de Campo Grande

Data: 19/11/2024

Horário: 8h às 18h

Local: Auditório do Sebrae/MS – Avenida Mato Grosso, nº1.661, Centro