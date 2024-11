Moraes repudia atentado contra o STF e defende punição rigorosa

O Ministro do STF Alexandre de Moraes repudiou o atentado contra a Corte ocorrido na última quarta-feira (13), quando duas bombas foram detonadas perto do STF, resultando na morte de um homem. Moraes enfatizou a necessidade de união entre os Poderes e as autoridades para defender a democracia e as instituições republicanas.

Ele relacionou o ataque à radicalização gerada por discursos de ódio e afirmou que a impunidade alimenta a violência, destacando que “não há pacificação com anistia a criminosos”. Moraes mencionou ainda que mais de 1.600 denúncias foram feitas no âmbito dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, com mais de 250 pessoas condenadas até o momento.

Em relação ao Tribunal do Júri, o ministro defendeu mudanças urgentes para combater o crime organizado, citando a crescente ligação entre homicídios e milícias, tráfico de drogas e armas. Para ele, é necessário reformular o sistema de julgamento de crimes graves, com a criação de varas especializadas.