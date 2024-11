Mochi participa de cerimônia de entrega do Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense e Comenda do Mérito Legislativo

Na noite de quinta-feira (31), o deputado estadual Junior Mochi (MDB) participou da solenidade de entrega do Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense e da Comenda do Mérito Legislativo, realizada no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande. A cerimônia, promovida pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), homenageou 87 personalidades que se destacaram em suas áreas e contribuíram para o desenvolvimento social, econômico e cultural do estado.

Entre os homenageados indicados por Junior Mochi estão, o prefeito de Rio Brilhante, Lucas Centenaro Foroni; o desembargador Alexandre Raslan; o presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros de MS (Sincor-MS), José Fernando Bairros Faracco; o diretor-presidente da Energisa MS, Paulo Roberto dos Santos; e o empresário Luiz Calvo Ramires, fundador da Ramires Reflorestamento e Ramires Motors, pioneiro na silvicultura no estado.

O evento foi marcado por discursos que exaltaram o papel dos homenageados na construção de um Mato Grosso do Sul mais próspero e desenvolvido. A homenagem, composta pelo Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense e pela Comenda do Mérito Legislativo, é um reconhecimento concedido pela ALEMS desde 1985 e visa honrar cidadãos que colaboraram ativamente para o crescimento e fortalecimento do estado.