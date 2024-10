Ministros anunciam modernização do Aeroporto de Sorriso

Na terça-feira (1), os ministros Carlos Fávaro (Agricultura) e Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) anunciaram o início das obras de modernização do Aeroporto Regional de Sorriso, em Mato Grosso, com um investimento de mais de R$ 104 milhões.

Fávaro destacou a importância do projeto para o desenvolvimento econômico da região, enquanto Silvio ressaltou a melhoria na infraestrutura e segurança do aeroporto, que permitirá a operação de aeronaves maiores. As obras, sob gestão da Infraero, devem ser concluídas no primeiro semestre de 2026.