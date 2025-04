Ministro Carlos Fávaro se reúne com Lula e Cacique Raoni no Xingu

O presidenteLula, acompanhado do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, participou nesta sexta-feira (4) de um importante encontro com o cacique Raoni e lideranças indígenas da Aldeia Piaraçu, no Parque Nacional do Xingu, em Mato Grosso. Durante o evento, que aconteceu às 10h, as discussões se concentram nas demandas locais e na ampliação dos programas voltados à segurança alimentar e geração de renda para os povos indígenas da região.

Fávaro, que já havia dialogado com as lideranças Yawalapiti em fevereiro, está conduzindo ações do Ministério da Agricultura para promover a capacitação de produtores indígenas e apoiar o desenvolvimento de áreas produtivas. Com um investimento de R$ 14 milhões, o Ministério desenvolve programas em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e o Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), beneficiando as etnias Xavante e Tapirapé.

O encontro visa estreitar ainda mais a relação entre o governo federal e as comunidades indígenas, buscando soluções para o fortalecimento da produção local.