As Dez Mais

Correio do Estado: Com teto de gastos, Capital poderá obter R$ 500 milhões em crédito…

O Estado: Vereadores antecipam eleição e Papi vai ficar na presidência até 2028…

Os novatos continuam dando um espetáculo mambembe nas sessões camarárias de Campo Grande. As baixarias colocam as sessões num nível sofrível e mais baixo que ‘diferencial de sapo’.

Um vereador ‘chorão’ que abandonar seu estilo Carmen Miranda tomou um ‘carreirão’ da colega. Dizem que a discussão entre ambos sobre sexualidade obrigou ao ‘chorão’ ir discutir suas diferenças noutra freguesia.

A Justiça Federal aceitou a denúncia contra Régis Luís Comarella, dono do Boibrás, de S. G. D’Oeste. Ele será julgado hoje por sonegação de impostos federais, mas tem contra si um rosário de outras acusações como contumaz sonegador de impostos.

Ainda sobre o Boibrás, fundado em 2003: Pendurado em dívidas mesmo exportando carnes e derivados, faturou em 2022, R$ R$ 640 milhões. A empresa vai mal das pernas, mas o Comarella está ‘bufando’ de grana e mesmo assim quer benefícios fiscais sem pagar ‘nadica de nada’. Como dizia o saudoso AJ: “Meu Jesus cristinho…”.

O ‘tombo’ da Boibrás foi engenhoso: sub-rogou suas instalações para outro frigorífico para operar no mesmo lugar. As dívidas ficaram na base do “devo, não nego. Pago quando puder”. A BMG Foods está ligada ao Grupo Torlim -outro caloteiro em impostos federais – e para pecuaristas, e olhem que o “Pomarolla” é vice-presidente da FIEMS e presidente do SICADEMS.

As medicações ‘doxazozina’ e ‘finasterida’ estão em falta na Rede Municipal de Saúde. São remédios para problemas de próstata. Sua descontinuidade de uso poderá fazer com que o doente tenha o quadro evoluído para câncer…

TFP (Tradicional Família Política) virou uma Torre de Babel com cada um ‘se virando’ como pode para sobreviver politicamente. Um puxa pra lá, outro pra cá e não saem do lugar. A herança política deixada pelo pai dá seus últimos suspiros. Essa é a realidade dos herdeiros.

Secretário estadual de Educação o competentetissimo Prof. Hélio Daher, foi entrevistado no programa ‘Boca do Povo’ da Difusora/FM e fez uma prestação de contas de sua Pasta. Foi uma atitude positiva e no 2º semestre sua secretaria promete um show de inovações. Parabéns!

Hoje é feriado em São Paulo. É a comemoração de 9 de julho, dia da Revolução Constitucionalista de 1.932. Uma data que nos liga ao Movimento paulista e que por aqui sequer é comemorado. Uma pena!

Passou por aqui a elefoa Kenya, de 44 anos, que era mantida em cativeiro na Argentina e que ganhou direito à liberdade no Santuário de Elefantes do Brasil, na Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, uma área de 1.500 hectares de vegetação nativa.

A fuga de milionários do Brasil é de cair o queixo. Fala-se que algo em torno de 1.200 milionários brasileiros já estão com o pé no estribo, representando uma fuga de 46 bilhões de reais em ativos. É o maior êxodo da América Latina. O destino dos milionários é Miami-Flórida, Portugal, Panamá, Costa Rica e Ilhas Cayman. Culpam: a falta de segurança pública, de política fiscal decente, a alta carga tributária e buscam melhores ensinos e qualidade de vida. Esse assunto ‘é’ profundo e merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

