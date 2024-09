Ministério da Justiça e Segurança Pública altera normas do Projeto Bolsa-Formação

O Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou esta semana um novo edital que aborda a alteração do status dos requerimentos de inscrição que não foram habilitados pela Gestão Federal, além de ajustes no procedimento de recurso e no cronograma do Ciclo 2024 do Projeto Bolsa-Formação. Os interessados devem consultar o Edital n.º 24/2024 para obter mais informações detalhadas sobre as mudanças e próximos passos.

A publicação traz alterações importantes ao Edital n.º 16/2024, publicado na Edição 146 do Diário Oficial da União, em 31 de julho de 2024. As modificações foram realizadas também pelos Editais n.º 17/2024 e n.º 22/2024, publicados nas Edições 159 e 171, respectivamente, nos dias 19 de agosto e 4 de setembro de 2024.

Para mais informações acesse: https://www.gov.br/mj/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/pronasci/bolsa-formacao/bolsa-formacao-2024