Microrganismos da Uva no controle de doenças da videira

Cientistas da Universidade do Minho, em Portugal, descobriram que microrganismos presentes na superfície da uva podem combater fungos e doenças da videira. A técnica usa compostos produzidos por leveduras para desenvolver formulações antimicrobianas, reduzindo o uso de pesticidas e fortalecendo a sustentabilidade do setor.

A microflora natural da uva – bactérias, leveduras e fungos – é crucial no processo de fermentação e varia conforme o estágio de maturação e o clima. O projeto, chamado “GrapeMicrobiota”, foca em leveduras nativas de três castas do Douro: Touriga Nacional, Sousão e Viosinho. Essas leveduras também estão sendo usadas para vinhos de alta tipicidade, em parceria com a Sogevinus, substituindo leveduras industriais.

“A diversidade microbiana da videira contribui para a tipicidade dos vinhos”, reforça Viviana Martins, pesquisadora do projeto. Para os amantes de vinho, essa inovação traz uma opção sustentável e diferenciada em sabor, destacando-se como alternativa aos vinhos brasileiros.