Mercado do Frango: Análise das tendências em meio a desafios

O mercado de frango no Brasil tem mostrado resiliência, mesmo diante do embargo nas exportações devido à doença de Newcastle. Segundo dados do Cepea, os preços se mantêm firmes em diversas regiões, impulsionados pela demanda sazonal e pela oferta limitada.

No início de agosto, a demanda típica dessa época foi observada, mas a queda na procura, provocada pelas férias escolares, levou a uma menor liquidez em algumas áreas. O ministro da Agricultura anunciou estar otimista quanto à retomada das exportações para a China e outros mercados, como o México, que pode em breve derrubar seu embargo.

Os preços refletem essa estabilidade. Em resumo, o mercado de frango enfrenta desafios, mas também vislumbra oportunidades. Com a expectativa de que os embargos sejam levantados em breve, o setor pode retomar um ritmo mais forte de exportações, o que pode beneficiar a dinâmica de preços e a rentabilidade dos produtores.