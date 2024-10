Menina de 13 anos mata irmã de 7 anos a facadas após discussão

Uma adolescente de 13 anos matou a irmã de 7 anos, a facadas, após uma discussão entre as duas por conta do uso do banheiro. O crime aconteceu no sábado (28), na cidade de Taylor, próxima a Detroit, Michigan e chocou a cidade.

Segundo o Portal T5, as meninas estavam sozinhas em casa quando o conflito começou por volta das 11h15. Segundo o jornal The Independent, a adolescente teria aguardado a irmã no banheiro e a atacado com mais de 10 facadas. O motivo teria sido um bilhete sobre a necessidade de puxar a descarga.

Após o ataque, a jovem ligou para o serviço de emergência 911, mas a irmã mais nova não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. Além da acusação de homicídio, a adolescente enfrenta também uma acusação de abuso de menores.

A procuradora Kym Worthy, responsável pelo caso, informou que a adolescente será julgada no sistema juvenil, e não como adulta. “Dada sua idade, o Estado terá sete anos para diagnosticá-la, tratá-la e reabilitá-la até sua libertação aos 21 anos. Esperamos que, até lá, ela não represente mais um perigo para os outros. Embora essa seja uma decisão difícil, é a mais adequada para este caso”, afirmou Worthy.