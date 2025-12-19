Marido ameaça matar esposa e bebê com espingarda em MS

Um grave caso de violência doméstica na madrugada desta sexta-feira (19) mobilizou a Polícia Militar em Dourados. Uma jovem de 21 anos relatou ter sido agredida e ameaçada de morte pelo próprio marido, que portava uma espingarda. Segundo a vítima, ele iniciou as agressões após uma discussão, atingindo seu rosto e costas, enquanto ela estava com o filho de apenas 1 ano.

Assustada, ela conseguiu fugir para a casa da mãe, deixando a criança na residência para tentar salvar ambos. A Polícia Militar localizou o suspeito, que foi preso e encaminhado à delegacia, mas a arma não foi encontrada. A jovem solicitou medidas protetivas de urgência e manifestou interesse em representar criminalmente contra o agressor.

O caso segue sob investigação.