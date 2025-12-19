sexta-feira, 19/12/2025

Marido ameaça matar esposa e bebê com espingarda em MS

Agressões e ameaças: mulher relata momentos de terror

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Um grave caso de violência doméstica na madrugada desta sexta-feira (19) mobilizou a Polícia Militar em Dourados. Uma jovem de 21 anos relatou ter sido agredida e ameaçada de morte pelo próprio marido, que portava uma espingarda. Segundo a vítima, ele iniciou as agressões após uma discussão, atingindo seu rosto e costas, enquanto ela estava com o filho de apenas 1 ano.

Assustada, ela conseguiu fugir para a casa da mãe, deixando a criança na residência para tentar salvar ambos. A Polícia Militar localizou o suspeito, que foi preso e encaminhado à delegacia, mas a arma não foi encontrada. A jovem solicitou medidas protetivas de urgência e manifestou interesse em representar criminalmente contra o agressor.

O caso segue sob investigação.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Mapa intensifica ações contra bebidas ilegais

Milton - 0
O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) realizou a segunda etapa da Operação Dose Limpa nos dias 4 e 5 de dezembro, com foco...
Leia mais

NOVA ALVORADA DO SUL: Prefeitura avança com operação tapa-buracos e melhora as condições das vias urbanas

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura municipal, através da secretaria de Obras segue avançando com a operação tapa-buracos em diversos pontos da cidade, garantindo mais segurança, mobilidade e...
Leia mais

Operação Argyros apreende fuzil e bens de luxo em MS

Milton - 0
A Operação Argyros, conduzida pela Polícia Civil de São Paulo, resultou na apreensão de armas, dinheiro, veículos e bens de luxo em Mato Grosso...
Leia mais

MS enfrenta calor intenso e temporais

Milton - 0
Segunda-feira (15) promete ser marcada por calor intenso e instabilidade em todas as regiões de Mato Grosso do Sul, segundo o Centro de Monitoramento...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia