Mãe se joga na frente de carro para salvar criança e fica gravemente ferida

Uma mãe de 25 anos sofreu ferimentos graves ao se jogar na frente de um carro para proteger sua filha de um atropelamento, em Ponta Grossa, no Paraná. A cena, registrada por câmeras de segurança, mostra a criança correndo em direção à rua, e a mãe correndo atrás dela para impedir o acidente. Ela foi atropelada, mas o motorista de outro veículo conseguiu parar a tempo de evitar que a criança fosse atingida.

O acidente aconteceu no dia 12 de novembro, no centro de Ponta Grossa, na Rua Nicolau Kluppel Neto. Após o atropelamento, ambos os motoristas pararam para prestar socorro, assim como outras pessoas que estavam no local. A mãe foi levada em estado grave para o Hospital Universitário da UEPG, onde permanece internada com ferimentos na cabeça, mas seu estado de saúde é estável.