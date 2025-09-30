Mãe fere enfermeira com agulha usada em bebê com HIV

Uma mulher de 25 anos foi presa após ferir uma enfermeira com uma agulha contaminada por HIV no Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte. O caso ocorreu durante a coleta de sangue do filho da mulher, um bebê de três meses, que testou positivo para o vírus. A profissional de saúde foi perfurada na mão e recebeu medicação preventiva.

Segundo o boletim de ocorrência, a agressão foi proposital, mas a mãe nega e diz ter agido por impulso ao criticar o procedimento. Ela foi autuada em flagrante por perigo de contágio de doença grave. A criança permanece internada, agora sob os cuidados da avó. A Fundação Hospitalar repudiou a violência e informou que a enfermeira está recebendo suporte.

A Polícia Civil investiga o caso.