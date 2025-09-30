quarta-feira, 1/10/2025

Mãe fere enfermeira com agulha usada em bebê com HIV

Enfermeira foi perfurada durante coleta de sangue em bebê com HIV; mãe está presa por perigo de contágio

Foto: Ilustrativa

Uma mulher de 25 anos foi presa após ferir uma enfermeira com uma agulha contaminada por HIV no Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte. O caso ocorreu durante a coleta de sangue do filho da mulher, um bebê de três meses, que testou positivo para o vírus. A profissional de saúde foi perfurada na mão e recebeu medicação preventiva.

Segundo o boletim de ocorrência, a agressão foi proposital, mas a mãe nega e diz ter agido por impulso ao criticar o procedimento. Ela foi autuada em flagrante por perigo de contágio de doença grave. A criança permanece internada, agora sob os cuidados da avó. A Fundação Hospitalar repudiou a violência e informou que a enfermeira está recebendo suporte.

A Polícia Civil investiga o caso.

