sexta-feira, 3/10/2025

Luiza Ribeiro prepara audiência sobre proteção à infância em Campo Grande

Rede fragilizada e violência crescente: vereadora ouve conselhos tutelares

Milton
Publicado por Milton
Foto: Assessoria da Vereadora

Audiência pública vai discutir falhas graves na rede de proteção a crianças e adolescentes

A vereadora Luiza Ribeiro (PT) está visitando os conselhos tutelares de Campo Grande para ouvir os profissionais da linha de frente e levantar dados que subsidiem a audiência pública marcada para segunda-feira (06), às 9h, na Câmara Municipal. O objetivo é discutir o funcionamento da rede de proteção à criança e ao adolescente.

Até agora, Luiza visitou os conselhos Norte, Sul, Lagoa, Imbirussu e Centro. A visita segue nesta quinta-feira com as unidades Prosa, Bandeira e Anhanduizinho. O cenário encontrado é preocupante: prédios novos, mas com falta de pessoal, cortes de telefone, limpeza precária e combustível insuficiente.

Os conselheiros relataram ainda o não funcionamento da DPCA 24h, falhas da SAS e da RAPS, e a ausência de vagas em saúde e educação, mesmo com encaminhamentos legais. O descaso tem consequências graves: Mato Grosso do Sul lidera o país em casos de estupro infantil, segundo o Anuário de Segurança Pública.

Casos como os assassinatos de Sophia e Emanuelly evidenciam a urgência de ação integrada. Luiza afirma: “Não podemos permitir que novas tragédias aconteçam. A rede precisa funcionar, e a audiência será o espaço para cobrar soluções concretas”.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

DOURADOS: Prefeitura amplia ações do outubro rosa com atividades nos postos de saúde, esporte e cultura.

ANELISE PEREIRA - 0
Como parte da campanha Outubro Rosa, a Prefeitura de Dourados preparou uma programação diversificada voltada à prevenção e ao combate ao câncer de mama...
Leia mais

Sonora conhece os campeões da 1ª corrida da independência

ANELISE PEREIRA - 0
A manhã de domingo foi marcada por emoção, espírito esportivo e confraternização em Sonora, que sediou a 1ª Corrida da Independência, evento histórico que...
Leia mais

Referência de educação pública, MS apresenta ao MEC modelo que beneficia mais de 187,5 mil alunos

ANELISE PEREIRA - 0
Com investimentos diversos que resultam na melhoria do ensino e da aprendizagem dos 187,5 mil alunos da REE (Rede Estadual de Ensino), o modelo...
Leia mais

Esposa esfaqueia marido no Noroeste após compra de cerveja

Milton - 0
Durante a madrugada de domingo (28), dois irmãos, com idades entre 24 e 28 anos, foram esfaqueados em uma tabacaria no Bairro Jardim Noroeste,...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia