Luiza Ribeiro prepara audiência sobre proteção à infância em Campo Grande

Audiência pública vai discutir falhas graves na rede de proteção a crianças e adolescentes

A vereadora Luiza Ribeiro (PT) está visitando os conselhos tutelares de Campo Grande para ouvir os profissionais da linha de frente e levantar dados que subsidiem a audiência pública marcada para segunda-feira (06), às 9h, na Câmara Municipal. O objetivo é discutir o funcionamento da rede de proteção à criança e ao adolescente.

Até agora, Luiza visitou os conselhos Norte, Sul, Lagoa, Imbirussu e Centro. A visita segue nesta quinta-feira com as unidades Prosa, Bandeira e Anhanduizinho. O cenário encontrado é preocupante: prédios novos, mas com falta de pessoal, cortes de telefone, limpeza precária e combustível insuficiente.

Os conselheiros relataram ainda o não funcionamento da DPCA 24h, falhas da SAS e da RAPS, e a ausência de vagas em saúde e educação, mesmo com encaminhamentos legais. O descaso tem consequências graves: Mato Grosso do Sul lidera o país em casos de estupro infantil, segundo o Anuário de Segurança Pública.

Casos como os assassinatos de Sophia e Emanuelly evidenciam a urgência de ação integrada. Luiza afirma: “Não podemos permitir que novas tragédias aconteçam. A rede precisa funcionar, e a audiência será o espaço para cobrar soluções concretas”.