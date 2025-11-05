Lucas Lucco anuncia pré-venda de seu livro com brinde autografado

Os fãs de Lucas Lucco têm mais um motivo para comemorar! No último domingo (2), o cantor anunciou que seu primeiro livro de poesias, “Emoccionado”, já está disponível para pré-venda na Amazon. Quem garantir a edição antecipadamente receberá um marca-páginas autografado pelo artista como brinde exclusivo. A obra será lançada oficialmente no dia 5 de dezembro, pela Editora Planeta de Livros Brasil.

Famoso por suas canções românticas e pela forte conexão com os fãs, Lucas Lucco agora se aventura no mundo da literatura, reunindo em “Emoccionado” poemas que escreveu ao longo de sua trajetória.

“Escrevi este livro, mas, de certa forma, ele também me escreveu. São páginas nascidas de sentimentos silenciosos, que não precisaram ser ditos para existirem. Cada poema é um desabafo que rima, uma tentativa de traduzir o que, muitas vezes, é impossível explicar. Não é preciso ler tudo de uma vez. Abra uma página. Leia. Sinta. Reflita. Este livro é para quem sente, e sente muito. Espero que, entre essas palavras, você encontre algo que consiga traduzir o que carrega aí dentro”, afirma o cantor.

Com 112 páginas e textos que falam sobre o amor, a perda, o tempo e a distância, o livro também oferece uma experiência interativa: o leitor pode apontar a câmera do celular para o QR Code presente na obra e acessar vídeos exclusivos em que Lucas Lucco recita cada poema, trazendo ainda mais emoção e proximidade à sua leitura.

Tem alguma sugestão de pauta? Fale com o colunista Jhoseff Bulhões pelo e-mail: jhoseffbulhoes@gmail.com / www.blogdobulhoes.com.br