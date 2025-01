Kate Middleton revela que está em remissão do câncer: “alívio”

Em visita ao Royal Mardsen Hospital, em Londres, local onde recebeu o tratamento contra um câncer, Kate Middleton desabafou com a equipe médica sobre sua experiência com a doença. De acordo com o Daily Mail, a princesa de Gales contou aos profissionais que está em remissão, mas ainda lida com os efeitos colaterais do tratamento.

“É um alívio estar em remissão e agora continuo focada na recuperação”, começou dizendo. “Como qualquer pessoa que tenha passado por um diagnóstico de câncer sabe, leva tempo para se ajustar a um novo normal. No entanto, estou ansiosa por um ano gratificante pela frente. Há muito pelo que esperar. Agradeço a todos por seu apoio contínuo”, continuou a princesa.

Ela ainda anunciou que se tornou patrona da unidade hospitalar com seu marido, o príncipe William. Além disso, em sua rede social, Kate agradeceu a todos do hospital que auxiliaram em seu tratamento.

“Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer ao Royal Marsden por ter cuidado tão bem de mim durante o ano passado. Meus sinceros agradecimentos vão para todos aqueles que caminharam silenciosamente ao lado de William e de mim enquanto passávamos por tudo. Não poderíamos ter pedido mais. O cuidado e a orientação que recebemos durante todo o meu tempo como paciente foram excepcionais”, disse.

Kate Middleton anuncia tratamento de câncer

A princesa de Gales, Kate Middleton revelou estar em tratamento contra um câncer. O anúncio foi feito em março de 2024, nas redes sociais de Kate. Ela estava afastada de aparições públicas e isso rendeu muitas especulações.

Conforme Kate, ela está se submetendo a sessões de quimioterapia. No entanto, não revelou qual o tipo de câncer que enfrenta. Ela revelou ainda que foi submetida a uma cirurgia. “Eu precisei de tempo para me recuperar da minha cirurgia e começar o tratamento”, disse.

“Precisamos de tempo, espaço e privacidade enquanto eu completo meu tratamento. Eu preciso me concentrar em uma recuperação plena”, disse.

“A cirurgia foi um sucesso, mas durante exames pós-operatórios foi revelada a presença de câncer”, disse. Desde então, ela está em tratamento preventivo com quimioterapia por recomendação médica, completa.

“William e eu temos feito tudo o que podemos para processar e administrar isso de forma privada, para o bem de nossa jovem família. Levamos tempo para explicar tudo a George, Charlotte e Louis de uma forma que fosse apropriada para eles e para tranquilizá-los de que vou ficar bem”, afirmou, pedindo por privacidade, espaço e tempo.

A princesa agradeceu o apoio do marido e dos fãs da família real. “Ter William ao meu lado também é uma grande fonte de conforto e segurança. Assim como o amor, o apoio e a gentileza demonstrados por tantos de vocês. Isso significa muito para nós dois.”