Justiça Eleitoral Diplomas os Eleitos de Campo Grande: Nova Gestão Se Inicia”

A solenidade aconteceu no Plenário do TRE-MS

A Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul realizou na noite desta quinta-feira (18), no Plenário do TRE-MS, a cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos nas eleições de 2024 em Campo Grande. A solenidade, conduzida pelo juiz da 36ª Zona Eleitoral, Dr. Ariovaldo Nantes Correa, diplomou os eleitos para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores.

Adriane Lopes (PP) e Dra. Camilla (Avante) receberam seus diplomas para os cargos de prefeita e vice-prefeita, respectivamente, enquanto 31 novos vereadores foram certificados.

Para o cargo de vereador foram diplomados: Marquinhos Trad (PDT), Rafael Tavares (PL), Carlão Comunitário Mesmo (PSB), Silvio Pitu (PSDB), Veterinário Francisco (União), Fabio Rocha (União), Professor Riverson (PP), Junior Coringa (MDB), Dr. Victor Rocha (PSDB), Professor Juari (PSDB), Flavio Cabo Almi (PSDB), Luiza ribeiro (PT), André Salineiro Agente Federal (PL), Papy (PSDB), Ana Portela (PL), Neto Santos (Republicanos), Maicon Nogueira (PP), Delei Pinheiro (PP), Wilson Lands (Avante), Herculano Borges (Republicanos), Beto Avelar (PP), Dr. Jamal (MDB), Landmark (PT), Clodoilson Pires (Pode), Jean Ferreira (PT), Dr. Lívio (União), Ronilço Guerreiro (Pode), Leinha (Avante), Otávio Trad (PSD).

Durante a cerimônia, o juiz Ariovaldo parabenizou os diplomados e agradeceu aos servidores da Justiça Eleitoral e mesários pelo trabalho árduo. A diplomação é o último passo do processo eleitoral, habilitando os eleitos a tomarem posse e iniciarem seus mandatos.