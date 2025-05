Júlia e Rafaela param Dourados e anunciam gravação de novo hit na Expoagro

A cidade de Dourados viveu um verdadeiro estouro no último dia 6 de maio. A dupla Júlia e Rafaela, conhecidas como “As Igual”, arrastou uma multidão de mais de mil universitários para o Bar do BIG, durante uma edição especial do evento Tendel. O movimento em plena terça-feira foi tão intenso que trouxe à memória os tempos de ouro da música sertaneja no estado, comparável apenas com a dupla Munhoz e Mariano.

As novas moradoras de Campo Grande, Júlia e Rafaela vêm dominando o cenário musical sul-mato-grossense com carisma, talento e presença de palco. A apresentação em Dourados marcou um novo capítulo na trajetória da dupla, que se consolida como um dos nomes mais promissores do sertanejo universitário.

A próxima grande novidade será a gravação da nova música de trabalho, intitulada “Pilantra”, que acontecerá neste sábado, dia 10 de maio, durante a Expoagro, novamente em Dourados, dentro do espaço Tendel. A expectativa é de mais um público recorde e, claro, muita música boa.

A agenda agitada e o sucesso crescente mostram que elas não vieram para brincar. Elas estão mudando o cenário musical de Mato Grosso do Sul com irreverência, talento e muito público.

Serviço– Contato para shows pelo telefone (67) 9 9835-7496, falar com Joca.

