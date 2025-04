Juari defende expansão de vagas nas EMEIs de Campo Grande

O vereador Professor Juari se destacou durante reunião com o diretor de Ações Educacionais do FNDE, Anderson Sampaio dos Santos, realizada nesta quinta-feira (3). O encontro, que contou com a presença de parlamentares e da prefeita Adriane Lopes, teve como foco a liberação de R$ 21 milhões por meio da segunda etapa do Novo PAC para concluir obras em unidades escolares de Campo Grande.

Em sua fala, Juari, presidente da Comissão de Educação e Desporto, reforçou a importância de investir na educação como motor de desenvolvimento. “A educação é o ponto de partida para o progresso de qualquer cidade”, afirmou, destacando que o investimento em escolas de tempo integral pode melhorar os índices educacionais e proporcionar maior segurança e bem-estar às famílias.

O vereador também ressaltou a necessidade de ampliação de vagas nas EMEIs, destacando que o acesso a uma educação de qualidade impacta diretamente na redução da vulnerabilidade social. “A Câmara está de mãos dadas com o Executivo e a população, fiscalizando a aplicação dos recursos”, concluiu.