Jovens rememoram história de MS com homenagem ao Forte Coimbra no concurso ‘Soy loco por ti América’

Em Corumbá, arte, cultura e paisagem se reencontram com a memória. De 15 a 18 de maio, o Festival América do Sul 2025 reúne 96 atrações culturais gratuitas com foco na integração entre Brasil e América Latina, valorizando também o patrimônio histórico de Mato Grosso do Sul. A programação ocupa Corumbá, Ladário e municípios bolivianos da fronteira com atividades que misturam cultura, turismo e gastronomia.

No coração do Pantanal, o tempo repousa entre muros centenários e memórias de resistência, reacendido agora pela criatividade da juventude. O concurso “Soy loco por ti América”, parte do FAS desde suas primeiras edições, presta em 2025 uma homenagem aos 250 anos do Forte Coimbra, monumento simbólico da defesa nacional. A proposta deste ano convida os estudantes a se aproximarem da história sul-mato-grossense por meio de vídeos, músicas e desenhos.

Ao todo, 65 alunos da rede pública e privada participaram da iniciativa, utilizando a arte e a escrita como forma de resgatar e celebrar o papel do Forte Coimbra na formação da identidade do Estado.

Construído em 13 de setembro de 1775, às margens do rio Paraguai, o Forte Coimbra guarda séculos de história e resistência. Símbolo da defesa do território, o local se destaca como um dos monumentos mais importantes de Mato Grosso do Sul e passará por um processo de restauração.

A expectativa é que o espaço possa ser futuramente indicado ao título de Patrimônio Mundial pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).

Participação ativa das escolas

A divulgação do concurso ficou sob responsabilidade da professora de Geografia e supervisora da Secretaria Municipal de Educação de Corumbá, Ana Gonzaga, de 58 anos. “O concurso acompanha o Festival América do Sul desde o início. Estivemos em todas as escolas de Ladário, Corumbá e também em unidades da Bolívia, totalizando cerca de 80 instituições visitadas. A mobilização foi intensa e recebemos mais de 60 trabalhos, o que representa uma participação muito significativa”, destacou Ana.

Ela enfatiza a escolha do Forte Coimbra como tema central da proposta. “O Forte tem um peso histórico fundamental e continua sendo um atrativo turístico. Além disso, está localizado em uma região única, no meio do Pantanal. Queríamos que as crianças enxergassem esse símbolo como fonte de inspiração.”

Emoção e criatividade premiadas

A estudante Giulia dos Santos Gomes, de 17 anos, conquistou o primeiro lugar na categoria vídeo com uma produção que mistura ficção e memória. “Criei o vídeo como se fosse um soldado da época da guerra escrevendo uma carta para a mãe dele, direto do Forte Coimbra. Eu interpreto a leitura dessa carta em 2025, e o vídeo intercala fotos, cenas da escrita e até a imagem de Nossa Senhora Aparecida”, contou Giulia.

Ela também comentou sobre sua experiência de conhecer o local: “Visitei o Forte com minha escola, o Santa Tereza. Passamos o dia inteiro lá, ouvimos histórias e tiramos fotos. Usei essas imagens no vídeo, o que tornou tudo ainda mais especial para mim. Meu professor de História também me ajudou bastante.”

Já o pequeno Levy Calebe de Souza, de 9 anos, aluno do 4º ano, foi o vencedor da categoria desenho. “A professora me deu uma imagem do Forte, coloquei na mesa e fui copiando. Eu já tinha feito outros desenhos antes e gosto muito de desenhar”, disse o jovem artista.

Seleção criteriosa

As inscrições para o concurso ocorreram entre os dias 5 e 10 de maio de 2025, de forma gratuita. Cada escola pôde enviar até três trabalhos, respeitando os critérios do regulamento. A avaliação foi conduzida por uma comissão de especialistas do Município de Corumbá, organizada pela Escola de Governo – EGOV. Foram seis avaliadores para crônicas, três para desenhos e três para vídeos.

A seleção considerou critérios como criatividade, originalidade, aderência ao tema e qualidade técnica. As escolas tiveram papel fundamental na produção, promovendo as atividades em sala de aula e selecionando os trabalhos que representaram cada unidade.

As categorias foram divididas conforme o nível de ensino:

Desenho: 4º ao 6º ano do Ensino Fundamental

Crônica: 7º ao 9º ano do Ensino Fundamental

Vídeo: 1º ao 3º ano do Ensino Médio



Vencedores do concurso “Soy loco por ti América”

Categoria: Desenho

Escola Estadual Delcídio do Amaral

Aluno: Levy Calleb de Souza Ibarra Escola Municipal Profª Ercy Cardoso / CEMEI Profª Telma da Costa Rodrigues

Aluna: Julia Tavares Moreira Escola Rural de Integração Integral Carlos Cárcano e Extensão

Aluno: Marco Antonio de Souza Moreno

Categoria: Crônica

Escola Estadual Otacílio Faustino da Silva

Aluna: Juliana Souza Alves Escola Estadual Júlia Gonçalves Passarinho

Aluna: Anna Lú Aparecida Ledesma de Campos Escola Estadual Dr. Gabriel Vandoni de Barros

Aluna: Lorena da Silva Moraes

Categoria: Vídeo