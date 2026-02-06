Jhon Arias se aproxima do Palmeiras

Meia-atacante colombiano realiza exames na Inglaterra antes de se apresentar



O Palmeiras está próximo de oficializar a contratação do meia-atacante Jhon Arias, que passa por exames médicos na Inglaterra antes de desembarcar no Brasil na próxima semana para se apresentar na Academia de Futebol. O jogador assinou um pré-contrato com o clube paulista, com vínculo de quatro anos e valor de 25 milhões de euros, cerca de R$ 154 milhões, enquanto os trâmites finais são concluídos. Arias pode atuar pelas pontas ou pelo meio-campo, posições atualmente ocupadas por Allan e Maurício, e é considerado peça estratégica para o time de 2026.

Desejo antigo do Palmeiras, ele havia sido procurado anteriormente sem sucesso, permanecendo no Fluminense até ser vendido ao Wolverhampton. Com a equipe inglesa em má fase na Premier League, o Palmeiras aproveitou para negociar o atleta desde janeiro e formalizou a proposta em fevereiro. O valor oferecido superou a tentativa do Fluminense de exercer preferência de compra, garantindo a negociação com o clube paulista. Arias se junta a Marlon Freitas como segundo reforço do Palmeiras para a próxima temporada, que ainda busca reforços para a defesa e o meio.

O colombiano chega com expectativa de impacto imediato e deve integrar o time titular em breve. O anúncio oficial depende apenas da finalização dos exames médicos e documentação junto à Federação Paulista e CBF.