Jean, pentacampeão brasileiro, vai jogar pelo Pantanal SAF no Campeonato Sul-mato-grossense de 2025

O lateral e volante Jean Moreira, ex-São Paulo, Fluminense, Palmeiras e Seleção Brasileira, é a grande novidade do Pantanal SAF para o Campeonato Sul-mato-grossense de 2025. Aos 38 anos, o jogador campograndense confirmou sua transferência para o clube, após conversas com a diretoria. Atualmente no Retro (PE), com contrato até 31 de dezembro, Jean se destaca por suas conquistas no futebol, incluindo quatro títulos do Campeonato Brasileiro e um da Copa das Confederações com a Seleção. O jogador, que iniciou sua carreira no futsal, retorna ao Mato Grosso do Sul cheio de entusiasmo para disputar o Estadual. O Pantanal estreia no campeonato no dia 19 de janeiro, contra o Dourados AC.

TÍTULOS DO JOGADOR

Quatro vezes campeão brasileiro

2018 – Palmeiras

2016 – Palmeiras

2012 – Fluminense

2008 – São Paulo

Uma vez campeão sul-americano

2011/2012 – São Paulo

Uma vez Copa das Confederações

2013 – Brasil

A estreia do Pantanal no Campeonato Sul-mato-grossense será no dia 19 de janeiro, contra o Dourados AC, no estádio Jacques da Luz, com transmissão ao vivo pela Rádio EsporteMS e no canal do YouTube (youtube.com/esportems).