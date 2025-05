JARDIM: Capacitação sobre vacinação em prematuros fortalece atuação do CEAMI e da imunização no município.

A equipe do Centro Especializado em Assistência Materno Infantil (CEAMI) e a coordenadora de Imunização do município participaram, nesta segunda-feira (05), de uma capacitação voltada à vacinação em bebês prematuros. A ação contou com o apoio do Núcleo Regional de Saúde de Jardim e teve como objetivo atualizar e qualificar a prática dos profissionais de saúde.

Durante o encontro, o servidor do Núcleo, Adão Morales Barretos, abordou temas como os calendários vacinais atualizados, protocolos específicos para imunização de bebês prematuros, sazonalidade dos vírus, bem como indicações e contraindicações das vacinas. A capacitação reforça a importância da formação contínua para garantir um atendimento seguro, humanizado e de qualidade.

Crianças prematuras exigem cuidados especiais nos primeiros anos de vida, devido à imaturidade do sistema imunológico. Por isso, é essencial o acompanhamento por uma equipe multiprofissional, assegurando proteção e prevenção desde os primeiros meses.

O CEAMI é referência no atendimento ambulatorial de gestantes e crianças de 0 a 5 anos em condição de alto risco. Com uma equipe composta por enfermeiro, técnico de enfermagem, assistente social, psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista, médico obstetra e pediatra, a unidade atua na prevenção e redução da mortalidade materna e infantil no município.

