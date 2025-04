Jacaré du Brejo apresenta show inédito hoje; amanhã e domingo acontecem a prova Off-road no Balneário

A equipe de pilotos e palhaços intitulada “Jacaré du Brejo” vai levantar a plateia hoje, em Naviraí, a partir das 19 horas, na Praça Central “Prefeito Euclides Antônio Fabris”.

O espetáculo é um dos mais emocionantes já vistos no centro-oeste do Brasil e vem para Naviraí “tirar o fôlego” da galera. Pilotos especialistas apresentam manobras extremamente radicais, dentre elas, passar com velocidade sobre uma rampa de nove metros de altura, dar um salto e “voar” uma distância de 23 metros.

Em outras acrobacias radicais os pilotos fazem o chamado zerinho deixando um rastro de fogo na pista, dentre outras manobras eletrizantes. O show de acrobacias concatenadas sobre motos da equipe Jacaré du Brejo não deve ser imitada, pois, são resultados de anos de treinamentos e técnicas estudadas minuciosamente por pilotos e atletas profissionais.

A apresentação de hoje é uma realização da Prefeitura de Naviraí (organização da Gerência Municipal de Esporte e Lazer), do Governo do Estado (através da Fundesporte), e da Câmara Municipal de Vereadores. O objetivo da promoção é levar alegria, entretenimento e descontração para crianças, jovens e adultos de Naviraí e região que estão sendo convidados a assistirem o Freestyle Show.

Para o sábado e domingo (12 e 13 de abril), mais emoções tomarão conta dos apaixonados pelo motociclismo com a realização da prova de Velocross Off-road. A competição reunirá dezenas de pilotos destaques de Naviraí e de Mato Grosso do Sul, na pista instalada ao lado do Balneário Municipal de Naviraí.

Esta prova é realização do Moto Club Off-Road de Naviraí, com com total incentivo da Administração Municipal e da Câmara de Vereadores, e apoio do prefeito Rodrigo Sacuno, com entrada franca para a toda a população e visitantes.