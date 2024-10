Isa Jane Marcondes, proprietária de boate, é a mais votada em Dourados

A Câmara Municipal de Dourados passará por uma renovação significativa, com mais de 50% de novos membros para a legislatura de 2025 a 2028. Dos 19 vereadores atuais, 10 foram reeleitos, enquanto 11 entrarão em novos mandatos. A partir do próximo ano, a composição do Legislativo será ampliada para 21 vereadores.

Isa Jane Marcondes, conhecida como “dona de uma casa de prostituição” e com 46 anos, foi a candidata mais votada, recebendo 2.992 votos. Ela se identifica como bolsonarista e não esconde sua ocupação.

Outro destaque foi Franklin Schmalz da Rosa, do PT, que, aos 30 anos, recebeu 2.452 votos e é um ativo participante do movimento acadêmico.

Entre os novos eleitos estão: Dalton Santos Ribeiro (PL), Edson Souza (União Brasil), Sargento Prates (PL) e Karla Gomes (Podemos), todos com votações expressivas. Na lista de reeleitos, nomes como Janio Miguel (PP) e Marcelo Mourão (PL) se destacam.