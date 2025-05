Investimento de Lia Nogueira fortalece hospital regional e ajuda a desafogar Dourados

A deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) entregou recentemente um novo aparelho de anestesia ao Hospital SIAS de Fátima do Sul, adquirido com uma emenda parlamentar de R$100 mil. O hospital, que atende não só Fátima do Sul, mas também municípios vizinhos como Glória de Dourados e Vicentina, já havia recebido R$50 mil da parlamentar em 2023 para aquisição de materiais essenciais.

A aquisição do novo equipamento permitirá a ampliação da capacidade de atendimento cirúrgico da unidade, com a possibilidade de utilizar mais de uma sala cirúrgica simultaneamente, o que antes não era viável. A diretora do hospital, Rosa Conceição, destacou a importância dessa melhoria para atender mais pacientes e desafogar a demanda por serviços de saúde.

Lia Nogueira enfatizou que fortalecer hospitais regionais como o SIAS é uma estratégia para aliviar a sobrecarga dos hospitais de Dourados, que lidam com casos de média e alta complexidade de 34 municípios. A parlamentar também reforçou seu compromisso com a melhoria da saúde pública, garantindo R$150 mil em emendas para o hospital em 2024.

Para a deputada, quando os hospitais do interior funcionam adequadamente, toda a rede de saúde se torna mais eficiente, contribuindo para um atendimento de qualidade e evitando o envio desnecessário de pacientes para Dourados.