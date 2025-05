Inter e Barça empatam sem gols em duelo tenso na Champions

Inter de Milão e Barcelona ficaram no 0 a 0 no jogo de volta da semifinal da Champions League, nesta terça-feira (6), no Estádio San Siro. O resultado mantém o placar agregado em 3 a 3, já que na ida, na Espanha, as equipes empataram por 3 a 3. A decisão da vaga na final será definida na prorrogação ou, se necessário, nos pênaltis.

O duelo começou com forte marcação dos dois lados. Lamine Yamal tentou duas jogadas individuais nos primeiros minutos, mas a zaga da Inter conseguiu interceptar. A equipe italiana, comandada por Simone Inzaghi, apostou na força física e nas bolas longas com Lautaro Martínez e Thuram.

Já o Barcelona, sob o comando de Hansi Flick, buscou mais posse de bola e tentou construir jogadas com Pedri e De Jong no meio. A melhor chance da primeira etapa veio em uma cabeçada de Thuram, defendida por Szczesny.

Na segunda etapa, o cansaço e a tensão tomaram conta. O goleiro Sommer brilhou em uma finalização de Raphinha aos 35 minutos. Com o empate persistindo, a decisão será levada à prorrogação.

A partida foi transmitida pelo SBT, TNT e no streaming Max. A expectativa é alta para saber quem avança à grande final da Champions League 2024/25.