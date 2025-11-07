sábado, 8/11/2025

Indicado ao Grammy Latino, MC Tuto grava audiovisual com participações especiais de MC Hariel, Natanzinho Lima e mais

Foto: Wyss Brasil

Ele vem com tudo! Após ser indicado ao Grammy Latino com o sucesso “Barbie”, MC Tuto prepara uma nova era de hits. No próximo sábado, 8, o artista grava o audiovisual “2T Ecléttico”, projeto que promete chegar com tudo nas paradas musicais e consolidar ainda mais seu nome na cena.

A gravação acontecerá na Arena Pinheiros, em São Paulo, e será aberta ao público, garantindo uma experiência única para os fãs que desejam acompanhar de perto esse grande momento da carreira do cantor. O projeto contará com grandes nomes da música urbana nacional, como Natanzinho Lima, Nadson O Ferinha, Grelo, MC Hariel, MC Lele JP, Kako, MC Joãozinho VT, MC IG, MC GP e MC Cebezinho, reforçando a força das conexões e parcerias dentro do gênero.

Com um repertório de 22 faixas, “2T Ecléttico” trará 4 inéditas e 18 regravações, incluindo novas versões das queridinhas “Barbie”, “2025” e “Vida de Artista”, sucessos que marcaram diferentes fases da trajetória do cantor. E tem mais! No palco, Tuto performará “Busco a Meta”, trilha sonora da novela Três Graças, da Rede Globo.

“Esse projeto representa todas as minhas fases e misturas musicais. É o reflexo da minha caminhada, das conexões que fiz e da energia que o público me passa. Quero que as pessoas sintam isso em cada música e em cada momento dessa gravação”, destaca MC Tuto.

Com uma proposta diversa, inovadora e repleta de participações especiais, “2T Ecléttico” promete ser mais um marco na carreira de MC Tuto e na cena urbana brasileira. O projeto chega para reafirmar o talento do cantor como um dos grandes nomes da nova geração do funk, transitando entre estilos, batidas e sonoridades que dialogam com diferentes públicos. A estética do audiovisual também vem para surpreender, unindo uma identidade visual moderna a performances marcantes e colaborações que traduzem o espírito de união do movimento.

