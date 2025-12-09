Idoso é socorrido após acidente com bateria em Corumbá

Um idoso de 67 anos sofreu queimaduras no rosto e pescoço na tarde de segunda-feira (8) enquanto ajustava a bateria de um caminhão em Corumbá. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 17h e rapidamente socorreu a vítima na Rua Domingos Sahib, no Porto Geral. Segundo relatos, a solução da bateria respingou no rosto, pescoço e parte do tórax, causando queimaduras de 1º grau. O homem estava consciente, mas apresentava forte ardência nos olhos, sendo encaminhado ao hospital para avaliação.
Os militares reforçam que baterias automotivas podem provocar acidentes graves. Por isso, é essencial utilizar luvas e óculos de proteção durante qualquer manutenção. Em caso de contato com a solução, lavar imediatamente com água e procurar atendimento médico.