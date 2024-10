IBAMA combate pesca ilegal de tubarões

O IBAMA intensificou suas operações para combater a pesca ilegal no Rio Grande do Sul, resultando na apreensão de aproximadamente 4,7 toneladas de pescado ilegal. As operações “Makaira”, “Mar Territorial” e “Miragaia V”, realizadas em colaboração com a Polícia Federal e a Polícia Ambiental, visam coibir a captura de espécies ameaçadas e a prática predatória no setor pesqueiro.

As ações foram focadas em embarcações que burlam o Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite (PREPS), obrigatórias para embarcações com Arqueação Bruta (AB) igual ou superior a 50.

As operações ocorreram no Rio Grande e São José do Norte, resultando em multas de cerca de R$ 300 mil e na suspensão de atividades de três embarcações. Mais de mil metros de redes de pesca foram apreendidos.

Durante as inspeções, foram encontrados 2.138 kg de tubarão-azul (Prionace glauca) e 1.965 kg de atum (Thunnus alalunga), ambos capturados ilegalmente. O pescado apreendido foi inspecionado pela vigilância sanitária e doado ao Programa Mesa Brasil do Sesc, beneficiando mais de 100 entidades no estado.