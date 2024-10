Ibama combate incêndios no Pantanal

O IBAMA, em colaboração com a PF e a IAGRO-MS, implementou uma operação eficaz para conter os incêndios no Pantanal, utilizando imagens de satélite georreferenciadas. A ação foi desencadeada após incêndios devastarem 6.500 hectares em Corumbá/MS em junho, com um total de mais de 30.000 hectares afetados, impactando também a Bolívia.

A investigação revelou que os incêndios foram iniciados pela abertura ilegal de novas áreas de pastagem para a criação de gado. O responsável, um fazendeiro, foi multado em R$ 50 milhões pela destruição ambiental e em R$ 12,35 milhões por obstruir a regeneração da vegetação nativa em uma área embargada de 2.469 hectares.

A operação, que começou em julho de 2024, faz parte de um conjunto de medidas para enfrentar a crise no Pantanal, onde incêndios florestais são uma ameaça constante, exacerbada por práticas ilegais. O uso de tecnologias avançadas, como o Sistema BD Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), tem sido crucial para direcionar as equipes de fiscalização e evitar a destruição de mais áreas.

Enquanto as investigações continuam, o Ibama reforça a importância da conscientização sobre os riscos de novos incêndios, visando proteger a biodiversidade e as comunidades locais que dependem dos recursos naturais do Pantanal.