Hospital São Julião terá 20 novos leitos após aprovação de reforma pela SES

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) aprovou, durante a 376ª reunião ordinária da CIB (Comissão Intergestores Bipartite), realizada no dia 20 de setembro, a reforma da unidade de atenção especializada em saúde do Hospital São Julião, entidade reconhecida por sua atuação no tratamento de hanseníase e em outras especialidades de saúde, em Campo Grande.

O projeto, que prevê um investimento de R$ 3,3 milhões, tem como principal objetivo ampliar a capacidade de internação clínica da unidade com a adição de 20 novos leitos. A obra faz parte de uma série de medidas para melhorar o atendimento na área de saúde especializada no Estado.

A superintendente de Atenção à Saúde da SES, Angélica Cristina Segatto Congro, destacou a importância do investimento para garantir o atendimento adequado à população do estado. “A medida faz parte do esforço contínuo para fortalecer a rede de saúde pública”.

Com a expansão da capacidade do hospital, espera-se diminuir as filas de espera e facilitar o acesso a serviços especializados na capital sul-mato-grossense.