Homem é hospitalizado com “cenourão” no ânus

Um caso inusitado chamou a atenção em um hospital dos Estados Unidos, quando um homem foi atendido com uma cenoura de 20 cm introduzida no reto. Durante o atendimento, o paciente alegou não saber como o legume havia ido parar ali, mantendo o mistério sobre o ocorrido. O caso foi revelado por um médico anestesista, que usou as redes sociais para alertar sobre a situação, destacando a importância de evitar a inserção de objetos estranhos no corpo. “Procedimento cirúrgico concluído. Salvamos uma cenoura!”, postou o profissional.

Infelizmente, não é um caso isolado. Casos semelhantes acontecem com frequência, como o de um homem de 60 anos em João Pessoa, que precisou de atendimento após inserir um objeto de quase 1 metro no ânus. Outros relatos incluem um colombiano com uma lâmpada no reto e até um idoso na França, que causou um grande susto ao chegar ao hospital com um projétil de artilharia preso.

Esses episódios geram preocupação entre os médicos, que reforçam a importância de conscientização para evitar acidentes bizarros e graves.