Homem é encontrado morto em casa no Coronel Antonino e polícia investiga 

Homem, de aproximadamente 50 anos, foi encontrado morto na casa em que morava na Rua Xororó, no bairro Coronel Antonino, no início da tarde desta sexta-feira (4).

Conforme apurado pela reportagem os amigos da vítima estavam tentando contato por ligação telefônica há alguns dias, mas não eram atendidos.

Como o homem possuía uma doença grave há muitos anos, os amigos resolveram ir até a residência dele no início da tarde e se depararam com ele morto. Logo, a polícia foi acionada para o local, bem como uma equipe do Corpo de Bombeiros para atestar o óbito. A doença que acometia a vítima não foi informada e o caso deve ser registrado na Polícia Civil.



fonte: Midiamax