Homem é encontrado ferido e diz que levou surra de policiais no São Conrado

Um jovem, de 24 anos, ficou ferido após relatar ter sido agredido por ocupantes de uma viatura, na madrugada desta quarta-feira (18), no bairro Jardim São Conrado, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Força Tática da Polícia Militar foram acionadas por volta de 0h10 após denúncia de que havia uma pessoa ferida caída em uma residência na Rua Coronel José Hélio. No local, os policiais encontraram o homem com lesões aparentes na face e no ombro direito.

Em relato preliminar, o homem afirmou que uma viatura, sem saber dizer se era da Polícia Militar ou da Guarda Civil Metropolitana, teria parado nas proximidades e que ocupantes do veículo o agrediram antes de fugir. Segundo o registro, a vítima apresentava sinais visíveis de embriaguez, o que foi confirmado por uma testemunha.

Um morador disse ter presenciado a agressão. Ele contou que uma viatura do tipo Duster estacionou perto do local e que os ocupantes desceram e passaram a agredir o homem. Temendo pela própria segurança, a testemunha se afastou e ao retornar encontrou a vítima caída, acionando o socorro.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestou os primeiros atendimentos e encaminhou o ferido para a Santa Casa. Segundo a Polícia Militar, não foi possível identificar, naquele momento, se a viatura citada pertencia a alguma corporação, devido à falta de informações como placas ou prefixo.

Diante da situação, o caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

