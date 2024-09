Governo de MS enfatiza relevância da Cassems na criação de novas oportunidades para os servidores

Em um evento que representa um marco na diversificação de receitas da Caixa de Assistência dos Servidores do Mato Grosso do Sul (Cassems), foi inaugurado na noite de ontem (23) o Banco Cassems, que visa oferecer produtos e serviços financeiros aos seus associados. Em um cenário de crise econômica vivenciado pelos planos de saúde, o modelo inovador simboliza uma alternativa e assegura mais sustentabilidade financeira a longo prazo para entidade.

Durante a cerimônia, o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez Ramos, representando o governador Eduardo Riedel, destacou que a nova instituição vai ajudar a otimizar finanças da operadora e a impulsionar economia regional.

“Essa iniciativa é fundamental para a diversificar as fontes de receita, proporcionando mais estabilidade à Cassems e ajudando a impulsionar a economia do Estado”, explicou Perez. Ele ainda enfatizou que a iniciativa reforça a parceria entre o governo estadual e a Cassems, cujo objetivo é oferecer qualidade de vida e bem-estar à população.

O banco, que funcionará em modelo 100% digital, oferece desde contas correntes a cartões de crédito e empréstimos consignados, além de serviços como seguros e investimentos.

Rodrigo Perez ressaltou que a gestão estadual apoia plenamente ideias como essa, que visam a qualidade de vida dos servidores públicos e suas famílias. “Essa é uma conquista que vai muito além do aspecto financeiro, ela representa o cuidado com o trabalhador e com a sustentabilidade de um sistema que já é referência no Brasil”, concluiu o secretário.

Segundo Ricardo Ayache, presidente da Cassems, o novo projeto permitirá uma maior integração entre os serviços de saúde e financeiros, oferecendo uma experiência completa aos seus associados. “Mais uma vez a Cassems inova e lança o próprio banco, uma alternativa para garantir uma nova fonte de receita para o plano, que terá parte dos lucros gerados pelas operações da instituição revertidos para a operadora”, reforça Ayache.

Conforme o presidente da Caixa dos Servidores a inovação em modelos de negócios na área da saúde suplementar tem sido uma forma de enfrentar os problemas vivenciados pelas operadoras no pós-pandemia. “No Brasil, temos observado fusões entre operadoras, iniciativas como venda de ativos. Nesse sentido, a criação do Banco Cassems é uma alternativa para otimizar as finanças da Cassems”, explica.

Já o CEO do Banco Cassems, Marcus Nunes, disse que a nova instituição vai oferecer os produtos financeiros presentes no mercado.

“Iniciamos com crédito consignado, antecipação de recebíveis, conta digital, conta multimoedas e o cartão Visa, que será disponibilizado para todos os nossos clientes. E lançaremos mais produtos conforme as necessidades dos beneficiários. O grande diferencial está no atendimento personalizado e no nosso compromisso com a educação financeira, sempre buscando entender e atender as necessidades individuais de cada cliente”, enfatiza.

Com a inauguração, qualquer pessoa física, incluindo os beneficiários, poderá abrir uma conta no Banco Cassems diretamente na agência. Em breve, essa funcionalidade também estará acessível por meio do aplicativo, tornando o processo ainda mais prático. A previsão é que a abertura de contas para Pessoa Jurídica ocorra em outubro. A unidade de atendimento do Banco Cassems fica localizada na Avenida Afonso Pena, 5723.