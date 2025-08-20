Governo de Mato Grosso do Sul realiza festival de inverno de Bonito 2025 a partir desta quarta-feira

Evento terá mais de 180 atrações culturais gratuitas e expectativa de movimentar a economia e o turismo da região

Entre os dias 20 e 24 de agosto, Bonito será palco da 24ª edição do Festival de Inverno de Bonito (FIB), uma realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e da Fundação de Cultura, em parceria com a Prefeitura de Bonito.

Serão mais de 180 atrações gratuitas, distribuídas em palcos, praças, ruas e escolas, transformando a cidade em um grande cenário artístico e multicultural.

A programação contempla música, dança, circo, teatro, literatura, moda, artes visuais, saberes indígenas, cultura geek e oficinas criativas, além de um espaço exclusivo para crianças e famílias: o Festival Bonitinho, que reforça o caráter inclusivo do evento.

Entre os destaques nacionais estão Elba Ramalho, Titãs, Samuel Rosa, Jorge Aragão e Guilherme & Santiago, além da participação de dezenas de grupos e artistas sul-mato-grossenses.

Mais do que um festival, o FIB é também motor econômico e turístico para a região. Em 2024, o evento movimentou cerca de R$ 6 milhões em turismo e atividades relacionadas, com público estimado em 95 mil pessoas ao longo dos cinco dias. A taxa média de ocupação hoteleira foi de 85%, crescimento de 5% em relação a 2023.

Para 2025, a ocupação já está em 80%, com alguns hotéis lotados e outros ainda com disponibilidade, especialmente na categoria superior. As reservas em 2024 indicaram um perfil diverso: 49,1% de turistas nacionais, 45% sul-mato-grossenses e 5,9% de estrangeiros, consolidando Bonito como destino de referência no Brasil e no exterior.

Imagens mostram como está o palco principal do Festival de Inverno deste ano

Sustentabilidade é outro pilar do Festival. Em 2025, o evento será Carbono Neutro e Lixo Zero, com ações de educação ambiental, pontos de coleta seletiva e compostagem, além da compensação de todas as emissões de carbono. O público poderá acompanhar os resultados dessas ações por meio de QR Codes exibidos nos telões dos palcos.

Para o secretário de Turismo, Esporte e Cultura de Mato Grosso do Sul, Marcelo Miranda, o Festival traduz os pilares do Governo do Estado: cultura, turismo sustentável e desenvolvimento econômico.

“O Festival de Inverno de Bonito é um presente de Mato Grosso do Sul para o Brasil. Ele mostra que podemos aliar turismo, cultura e sustentabilidade, promovendo experiências que transformam vidas e movimentam a economia”, destacou.

O presidente da Fundação de Cultura de MS, Eduardo Mendes, ressalta a dimensão cultural do evento. “É um festival que conecta todas as linguagens artísticas, abre espaço para novos talentos e valoriza nossa identidade. É um orgulho para os sul-mato-grossenses ver Bonito se tornar palco da cultura nacional”, afirmou.

Já o secretário municipal de Cultura de Bonito, Lelo Marchi, reforça a importância local. “O Festival de Inverno coloca Bonito no centro das atenções. Além de atrair turistas de todo o país, fortalece nossos artistas e empreendedores, gerando oportunidades e projeção para a cidade”, disse.

O clima de expectativa também se reflete entre os visitantes. A publicitaria paulista Mariana Silva, que esteve em 2024 e retorna este ano, resumiu. “É um festival mágico. Você assiste a um show nacional incrível e, no dia seguinte, participa de uma roda de conversa, conhece artistas locais e ainda mergulha nos rios cristalinos. É uma experiência única, que mistura cultura e natureza”, conclui.

Com mais de 180 atrações, cinco dias de programação intensa e impacto direto na economia e no turismo, o Festival de Inverno de Bonito 2025 reafirma sua vocação como vitrine cultural de Mato Grosso do Sul e como um dos mais importantes encontros de arte, turismo e sustentabilidade do país.