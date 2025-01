Golpistas usam nome de produtor rural de Chapadão do Sul em golpe envolvendo compra de milho

Golpistas estão se passando pelo produtor rural Walter Duch para aplicar golpes no mercado de grãos. Desde dezembro, mensagens enviadas pelo WhatsApp através do telefone (67) 9 9964-9001 para o armazém Bolsão, em nome de Duch, tentavam negociar a compra de cerca de 200 mil sacas de milho. Os criminosos apresentaram uma série de documentos, incluindo CAR – Cadastro Ambiental Rural, cartão do CNPJ e até uma cópia colorida da CNH – Carteira Nacional de Habilitação – do produtor, buscando conferir credibilidade à tentativa de fraude.

No entanto, o golpe foi descoberto quando um funcionário do armazém, desconfiado, entrou em contato com um gerente da fazenda de Walter Duch para confirmar a transação. “Eles apresentaram todos os documentos do produtor, mas conseguimos identificar o golpe antes que causassem prejuízo,” explicou o gerente da propriedade, Fábio, que prontamente comunicou a situação à Polícia e alertou a população. Até o momento tentativas de fraude também foram registradas nas cidades de Terenos e Deodápolis, a denúncia já foi registrada, e as autoridades estão monitorando os golpistas para capturá-los. O caso serve de alerta para empresários e produtores rurais da região, que devem redobrar a atenção em negociações, especialmente quando realizadas de forma remota.

Esse golpe reforça a necessidade de sempre confirmar a autenticidade de negociações, especialmente quando realizadas em nome de terceiros. Contatos diretos com os envolvidos ou visitas presenciais podem evitar prejuízos significativos. O gerente Fábio também fez um apelo à comunidade por meio da reportagem do Costa Rica em Foco: “Estamos divulgando o caso para que outros produtores e empresários não sejam enganados por essa fraude, reforçamos que qualquer negociação relacionada ao grupo deve ser confirmar conosco através do telefone corporativo (67) 9 9967-3266”



fonte: midiamax