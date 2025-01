Gerson Claro prevê protagonismo da ALEMS e novos projetos de impacto para 2025

O primeiro semestre de 2025 na ALEMS promete ser marcado pela continuidade do protagonismo do Parlamento no debate de temas relevantes para a sociedade e pela aprovação de importantes projetos do Executivo. A retomada dos trabalhos legislativos acontece na terça-feira (4), após o recesso, com a recondução de Gerson Claro à presidência da Casa para o biênio 2025/2026.

Em sua avaliação, o deputado destaca a aproximação entre a ALEMS e a população, considerando-a um dos principais legados da atual Mesa Diretora. “Nosso objetivo é dar continuidade a esse trabalho de integrar a sociedade ao Legislativo, ouvindo seus anseios e promovendo soluções que impactem positivamente a vida da população”, afirmou Gerson. Ele também ressaltou ações como a criação de leis de preservação do Pantanal e a revisão das taxas cartorárias, que geraram benefícios sem prejudicar o funcionamento dos cartórios.

O presidente da ALEMS enfatizou ainda a importância das comissões temáticas, que seguem realizando audiências públicas para enriquecer o debate sobre diversas questões. Além disso, destacou o ambiente de estabilidade institucional no Estado, fator que tem impulsionado o crescimento econômico de Mato Grosso do Sul, com investimentos privados que somam R$ 100 bilhões.

A agenda legislativa já prevê para as primeiras sessões de 2025 a análise de projetos importantes, como a proposta que proíbe a pesca em determinadas áreas e novas iniciativas do Executivo na área tributária. A expectativa é de um semestre de muito trabalho e avanços significativos para o Estado.