Gerson Claro participa de partida solidária em comemoração aos 44 anos do bairro Moreninhas

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado estadual Gerson Claro (PP), participou na quinta-feira (5) da partida solidária que celebrou os 44 anos do bairro Moreninhas, em Campo Grande. O jogo, realizado entre equipes da ALEMS e da Câmara Municipal, arrecadou presentes de Natal para crianças da região e reforçou a integração entre os Poderes.

Além do caráter esportivo, o evento reuniu vereadores, deputados e servidores das duas instituições, fortalecendo o espírito solidário e aproximando o Parlamento da comunidade. Para o vereador Júnior Coringa, organizador da ação, o momento simbolizou união e compromisso com o crescimento das Moreninhas.

O presidente da ALEMS, Gerson Claro destacou a relevância da integração institucional e da celebração com a população. “Muito feliz por viver esse momento aqui nas Moreninhas, tendo a oportunidade de comemorar essa data especial com a comunidade em um jogo festivo. Quando temos a possibilidade de reunir os Poderes Legislativos Municipal e Estadual, com deputados e vereadores, temos a presença do Parlamento, que representa as demandas da sociedade. Parabenizamos toda a população, em especial ao bairro das Moreninhas pela data comemorativa”, afirmou.

O presidente da Câmara, vereador Epaminondas Neto, o Papy, reforçou o simbolismo da celebração para Campo Grande e a importância da parceria entre os Poderes.

Representando a Câmara Municipal, participaram os vereadores Papy, Silvio Pitu, Prof. Riverton, Fábio Rocha, Júnior Coringa, Flávio Cabo Almi, Beto Avelar, Maicon Nogueira, Clodoilson Pires, Delei Pinheiro, Leinha, Wilson Lands, Herculano Borges, Ana Portela, Veterinário Francisco e Dr. Victor Rocha.

Pela Assembleia Legislativa, atuaram os deputados Gerson Claro, Prof. Rinaldo e Paulo Duarte, com reforço do volante multicampeão Jean, ex-Palmeiras, São Paulo e Fluminense.