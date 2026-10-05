Gerson Claro conquista terceiro mandato e reafirma compromisso com uma política de respeito e resultado

O deputado estadual Gerson Claro (PP) conquistou neste domingo (4) seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, com 35.767 mil votos. Após a confirmação oficial do resultado, o parlamentar celebrou a vitória em seu comitê de campanha e agradeceu aos eleitores, familiares, amigos e apoiadores que participaram da caminhada.

“Recebemos essa vitória com muita gratidão e com a responsabilidade de honrar cada voto. Agradeço a todos que abriram suas portas, nos ouviram e confiaram no nosso trabalho. À minha família e a cada pessoa que dedicou seu tempo à campanha, meu muito obrigado. Essa conquista foi construída por muitas mãos”, afirmou.

Para Gerson, a renovação do mandato reforça o compromisso com uma atuação baseada no diálogo, na presença nos municípios e na busca de soluções para as necessidades da população.

“Fizemos uma campanha de respeito e resultado, mostrando o que entregamos e o que queremos construir. É assim que vamos continuar trabalhando: com equilíbrio, responsabilidade e resultado. A confiança que recebemos nos dá ainda mais disposição para fazer a diferença na vida das pessoas”, destacou.

Eleito pela primeira vez em 2018 e reeleito em 2022, Gerson chega ao terceiro mandato com a experiência de quem exerceu a liderança do Governo, presidiu a Comissão de Constituição, Justiça e Redação e assumiu a Presidência da Assembleia Legislativa.

Na nova etapa, o deputado reafirma a disposição de trabalhar em conjunto com o Governo do Estado, os municípios e os demais parlamentares para ampliar oportunidades e fortalecer os investimentos em saúde, educação, segurança e infraestrutura.

“Queremos um Mato Grosso do Sul cada vez mais próspero, onde o desenvolvimento chegue às famílias, com emprego, serviços públicos melhores e oportunidades. Vamos continuar somando esforços com o Governo do Estado e ouvindo os municípios para transformar as demandas da população em entregas concretas. Esse é o compromisso que renovamos com cada sul-mato-grossense”, concluiu.