As Dez Mais

Milton
Publicado por Milton

Segunda, 5 de outubro de 2026.

Dia Mundial dos Professores.

Faltam 20 dias para o 2º turno para presidente e governadores.

Manchetes do Correio do Estado:

-Eduardo Riedel é reeleito…

-Flávio Bolsonaro e Lula estão no 2º turno…

-Reinaldo e Contar eleitos Senadores…

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“A vida é um baile de máscaras onde você não deve ir com seu rosto verdadeiro”. Frase de Franz Kafka.

Em nome de BDM o seu dinheiro digital e Boca do Povo: a revista que todo mundo lê, está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Passarinho me contou que o governador Riedel e os senadores eleitos Azambuja e Contar já arregaçaram as mangas e entraram de cabeça na campanha do presidenciável Flávio Bolsonaro…

2ª)

A candidata Isa Marcondes – Republicanos, recebeu 76.956 votos, se elegendo a deputada federal. Superou muitos poderosos que achavam impossível que ela conseguisse…

3ª)

O PL fez dois senadores, 9 deputados estaduais e 3 deputados federais no MS, se tornando o mais forte dos partidos de Mato Grosso do Sul…

4ª)

André Puccinelli (MDB) fez mais de 40 mil votos e se elegeu como deputado estadual, emn compensação “queimou” a reeleição de Junior Mochi que foi ‘mal votado’…

5ª)

Dizem também que Junior Mochi foi mal votado porque “coisas” que nada tinham a ver com seu bom desempenho aconteceram e queimaram-no silenciosamente…

6ª)

A votação de Reinaldo e Contar assombrou muita gente. Os dois tiveram quase 2 milhões de votos. Vander Loubet não deu nem ‘pro cheiro’ querendo competir como via alternativa…

7ª)

A Pesquisa Quaest acertou em cheio o resultado da reeleição de Eduardo Riedel. Ela dava Riedel com 67% dos votos e ele teve 67,07%…

8ª)

Quem surpreendeu negativamente apesar de eleito: Lídio Lopes dizia ter 40 mil votos e só apareceram metade, e ainda um processo rumoroso que poderá tirá-lo do mandato por compra de votos…

9ª)

Outro que também teve um péssimo desempenho foi Marquinhos Trad. Com 31 mil votos ele não deu nem pro cheiro. O único dos Trad’s que se manteve foi o vereador Otávio Trad com disposição e pretensão de ser futuro candidato a prefeito de Campo Grande.

10ª)

Camila Jara é o novo fenômeno eleitoral de MS. Teve 154.157 votos. Na federação ela poderia ter levado Marquinhos para a Câmara Federal, mas faltou para ele pelo menos 10 mil votos…

Chicotadas do dia!

A senadora do Agro aprendeu que “em política não basta ser ‘estrelinha de internet’”. O pegar na mão, tapinhas nas costas, cafezinho em copinho de massa de tomate, fotinha com eleitores é o que funciona. Nenhum dos que ela apoiou venceu. Dizem que ela está “queimada” por apoios indevidos e que, se não tomar algumas atitudes, vai comer pedra na sua vez de ser votada. Para esses ‘estrelismos’ que queimam prestígios de quem se rende às facilidades das modernidades, as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes do dia:

Minhas amiguinhas Maria Elvira e Pietra Simei. Nosso carinho e nossos Parabéns!; Maurício Xavier Cury; Paulo Silva; Paulo Pedra; Rodrigo Vieira; Evellyn Moura; Dr. José Belga Assis; Dr. João Jackson Duarte; Neusa Maria Sobral; Dra. Kátia Dutra do Souto de Arruda Alves e Raquel Arakaki.

Carnêt Social: a página elegante da cidade…

Neiba Ota, Jornalista; Giani Nogueira, eleita deputada estadual; Pedro Caravina, reeleito com uma “carrada” de votos; meu amigo deputado Zé Teixeira, campeão de votos; Beto Pereira, parabéns pela sua reeleição; Juliano Ferro, feliz pela derrota do seu adversário Geraldo Resende e Marcos Pollon, pelo excelente desempenho nas urnas.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuui.

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