Dupla tenta escapar da PM e acaba cercada no Jardim Noroeste

Adolescente de 17 anos assumiu a propriedade de parte das drogas localizadas pelos policiais

Jovem de 17 anos foi apreendido por tráfico de drogas no Jardim Noroeste, em Campo Grande. Na ação, foi recuperada pelos policiais do 9º BPM uma moto Yamaha/YBR 125 Factor, produto de furto.

Durante o patrulhamento, policiais avistaram dois indivíduos, que resolveram correr ao perceber a viatura. A dupla, como um gato ensapoado, pulou um muro e tentou dispensar objetos, mas a estratégia não deu muito certo, pois a PM alcançou um dos adolescentes com uma pochete com sete porções de maconha e uma balança de precisão. O segundo envolvido foi localizado dentro de um imóvel na Rua Panamá, enquanto tentava fugir.

As diligências continuaram até uma residência aparentemente abandonada na Rua Barbacena, onde a moto furtada foi encontrada. Em outro endereço, na Rua Corinto, a PM localizou mais quatro porções de maconha, pasta base de cocaína, outra balança de precisão e um celular.

Os envolvidos foram encaminhados ao CEPOL, onde o caso ficou à disposição da Polícia Civil.