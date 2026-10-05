Parasita invade cérebro de cavalos e deixa pesquisadores de olho

Casos aconteceram em propriedades diferentes e foram investigados pela ciência

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Casos aconteceram em propriedades diferentes e não indicam que a raça Crioula tenha maior risco de contrair a doença

Dois cavalos Crioulos viraram caso de estudo depois que um parasita raro resolveu fazer estrago no sistema nervoso dos animais. Os casos ocorreram no Rio Grande do Sul, em 2021 e 2023, e foram investigados por pesquisadores da UFRGS e de outras instituições. Os animais apresentaram sintomas graves, como falta de coordenação, sonolência, alterações de comportamento e pressão da cabeça contra superfícies.

A evolução foi rápida e, diante do quadro considerado irreversível, os dois precisaram ser submetidos à eutanásia.A investigação encontrou o nematoide Halicephalobus gingivalis no tecido nervoso e em outros órgãos. Exames microscópicos mostraram inflamação e presença de larvas próximas aos vasos sanguíneos. Testes também descartaram raiva nos dois casos.

A grande novidade veio do DNA do parasita. A análise genética colocou os dois isolados brasileiros na Linhagem 3, mesma classificação relacionada a amostras encontradas em outros países. A descoberta não significa que o bicho tenha acabado de chegar ao Brasil, mas dá uma espécie de “RG genético” aos casos nacionais.

O parasita vive normalmente no ambiente e raramente consegue infectar mamíferos. Quando chega ao sistema nervoso, porém, a conversa fica séria e pode provocar uma doença fatal. Os pesquisadores ainda tentam entender exatamente como ocorre a infecção e quais fatores favorecem sua evolução. Apesar dos dois casos envolverem cavalos Crioulos, o estudo não aponta que a raça seja mais vulnerável. Os animais viviam em propriedades diferentes e os episódios ocorreram com quase dois anos de intervalo.

Para os criadores, o alerta é observar alterações neurológicas repentinas e procurar atendimento veterinário. Perda de coordenação, mudanças de comportamento e pressão persistente da cabeça podem ter várias causas e não significam, por si só, a presença do parasita.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

Últimas Notícias

Mais notícias

As Dez Mais

Milton - 0
Sexta, 2 de outubro de 2026. HOJE É DIA DO ANJO DA GUARDA! Faltam 2 dias para as eleições. Manchetes do Correio do Estado: -Pesquisa aponta Azambuja e...
Leia mais

A-23A derrete por dentro e vira um gigante azul no Atlântico Sul

Milton - 0
Água do degelo se acumula nas rachaduras e acelera a fragmentação do gigante antártico O iceberg A-23A, um dos maiores e mais antigos já monitorados...
Leia mais

SINPOL/MS: União e valorização marcam dia do Policial Civil em todo o Estado.

ANELISE PEREIRA - 0
Sindicato descentraliza comemorações em 2026 e reúne policiais civis da ativa, aposentados e familiares nas regionais de Mato Grosso do Sul As comemorações pelo Dia...
Leia mais

Mochila suspeita perto do STF mobiliza Esquadrão Antibombas

Milton - 0
Jovem de 28 anos tentou ultrapassar a grade do STF, foi levado à delegacia e acabou liberado após prestar depoimento Uma mochila jogada nas proximidades...
Leia mais