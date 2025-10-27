terça-feira, 28/10/2025

Geraldo Resende celebra entrega da Policlínica Cone Sul em Dourados

Policlínica Cone Sul marca nova fase no atendimento médico regional e reforça compromisso de autoridades com a saúde pública

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Divulgação

A saúde pública de Dourados e do Cone Sul avançou nesta segunda-feira (27) com a entrega da Policlínica Cone Sul, primeira etapa em operação do Hospital Regional de Dourados “Olga Castoldi Parizotto”. A cerimônia contou com a presença do deputado federal Geraldo Resende, idealizador e articulador do projeto, do governador Eduardo Riedel e do ex-governador Reinaldo Azambuja.

Durante o evento, Riedel ressaltou a importância da atuação do parlamentar: “Esse guerreiro que briga o tempo todo não só por Dourados, mas pela saúde de Mato Grosso do Sul, Geraldo Resende, tem participação fundamental na história desse hospital”, destacou.

A Policlínica representa o resultado de mais de dez anos de dedicação de Resende, que desde 2014 trabalha para implantar o Hospital Regional. Mesmo como secretário estadual de Saúde, acompanhou a construção dos blocos A e B, garantindo o andamento das obras durante a pandemia. Atualmente, de volta à Câmara Federal, segue destinando recursos, fiscalizando obras e cobrando as próximas etapas do projeto.

